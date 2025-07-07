Beypazarı'nda Buğday Tarlasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Beypazarı'nda Buğday Tarlasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, tarım arazilerine sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi çiftçiler yaptı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın neticesinde yaklaşık 100 dönümlük buğday alanı zarar gördü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde buğday tarlasında çıkıp tarım arazilerine sıçrayan yangın söndürüldü.

Uruş Mahallesi Yakacık mevkisindeki buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, çevredeki tarım arazilerine sıçradı.

Alevlere ilk müdahaleyi çiftçiler ve mahalle sakinleri yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Uruş Mahallesi'nin muhtarı Murat Uz, gazetecilere, yangın nedeniyle farklı çiftçilere ait yaklaşık 100 dönümlük buğday ekili alanın zarar gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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