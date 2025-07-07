Beypazarı'nda Buğday Tarlasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde H.E'ye ait buğday ekili tarlada çıkan yangın, mahalle sakinlerinin ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Kırbaşı Mahallesi'nde H.E'ye ait tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümemesi için ilk müdahaleyi gerçekleştiren mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle hasar gören tarlada soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel