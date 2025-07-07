Beypazarı'nda Buğday Tarlasındaki Yangın 40 Dönüm Alanı Kül Etti

Beypazarı'nda Buğday Tarlasındaki Yangın 40 Dönüm Alanı Kül Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 40 dönümlük ekili alanın zarar görmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına aldı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında, 40 dönümlük ekili alan zarar gördü.

Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi'nde İsmail Ertuğrul'a ait buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede geniş alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürülürken, yaklaşık 40 dönüm ekili alan zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oğuzhan Koç'tan milyonluk yatırım! Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı

Anadolu yakasına milyonluk yatırım! Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahnedeyken başına drone çarptı! Sanatçı Nurcan Altınok'tan soğukkanlı tepki

Sahnede talihsiz kaza! Kimse ne olduğuna anlam veremedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.