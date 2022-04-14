Beypazarı'nda bozkır bitki topluluklarının korunması bilgilendirme toplantısı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bozkır bitki topluluklarının korunması bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneğince yürütülen, Fransa Büyükelçiliği tarafından desteklenen "Jipsofit bitkilerin korunması için halkın katılımı projesi" kapsamında Beypazarı Kaymakamlığı toplantı salonunda toplantı düzenlendi.

Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, yerel idareciler, öğretmenler ve muhtarların katıldığı toplantıda, proje danışmanı Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu, ekosistem bütünlüğü içinde endemik ve nadir bitki topluluklarının yayılış alanları, sorunlar ve çözümler konusunda sunum yaptı.

Aydoğdu, Beypazarı'nın gelecekte su sıkıntısı çekmemesi için doğal olarak yayılan gevenler, kekikler gibi bitki topluluklarının korunmasının çok acil olduğunu söyledi.

Özellikle otlatma baskısı, tarla açmalar ve yanlış ağaçlandırma yöntemlerinin bozkırda yayılış gösteren bitki topluluklarına büyük zarar verdiğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Az miktarda yağış alan İç Anadolu'nun bozkır bitki topluluklarını koruyarak su kaynakları korunduğu gibi bu şekilde sağlıklı gıda güvenliliği de sağlanabilir. Bozkır bitki toplulukları çok büyük insan baskısı altındadır. Özellikle otlatma konusunda planlama yapılması gerekir. Bitkilerin çiçeklenme döneminde hayvan üreticilerinin desteklenmesi gerekir. Böylece alanlara baskı azaltılacaktır. Bu alanlarda yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerinin ise kesinlikle doğal bitki toplumlarına zarar vermeden yapılması önemli."

Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği Başkanı Serap Kantarlı, bozkır bitki topluluklarının korunması amacıyla bundan sonrasında Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan'da gerçekleştirecekleri toplantılarının ardından hazırlayacakları sorunlar ve çözüm önerileri raporunu Beypazarı'nda düzenleyecekleri çalıştayda tartışarak bozkırın geleceğini korumaya yönelik hayata geçirilebilecek eylemleri ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi.