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Beypazarı'nda boş ahşap ev yandı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda boş ahşap ev yandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ahşap ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ahşap ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ahşap bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın sonucu evde büyük çaplı hasar oluştu.

Mahalle muhtarı Hasan Özkan, gazetecilere, yangın çıkan evin boş olduğunu, kimsenin yaşamadığını söyledi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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