Beypazarı'nda bisiklet turu düzenlendi - Haberler

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Beypazarı'nda bisiklet turu düzenlendi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda bisiklet turu düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Şehir Stadı'nda başlayan turun startını Beypazarı Gençlik Spor Müdürü Özgür Bediz verdi.

Yaklaşık 150 kadar bisikletçi, Milli Egemenlik Caddesi, Bankalar Caddesi, Atatürk Parkı Kavşağı ve Alparslan Türkeş Bulvarı güzergahını takip ederek, Şehir Stadı'na döndü.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Bisiklet, gençlik, Ankara, Güncel, Haberler

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