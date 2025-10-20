Beypazarı'nda 'Bir Okul, Bin Umut Gazze' kermesi açıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Bir Okul, Bin Umut Gazze" kermesi açıldı.

Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesinde düzenlenen kermesin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ile Şube Müdürü Hülya Yüzgeç yaptı.

Uslu, etkinlikle ilgili yaptıkları çalışmalara değinerek, "Bugün ayrıca Atatürk, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anaokulu'nda, Şehit Kemal Duman İlkokulu'nda, Rüstempaşa İlkokulu'nda ve Çayırlıoğlu İlkokulu'nda kermesler sürecek. 21 Ekim'de Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi'nde, Tolunay Özaka Sağlık Meslek Anadolu Lisesi'nde ve Beypazarı Anadolu Lisesi'nde olacak." diye konuştu.