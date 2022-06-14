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Beypazarı'nda bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Beypazarı ilçesinde bir ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

Beypazarı ilçesinde bir ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Üreğil Mahallesi'nde Ali Tiftik'e ait evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Mahalle muhtarı Mustafa Ayanoğlu, yangının diğer evlere sıçramaması için mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarında itfaiyeye yardım ettiğini belirtti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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