Beypazarı'nda bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
İlçenin Ayvaşık Mahallesi'ndeki apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Maddi hasarın meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.