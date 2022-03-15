Beypazarı'nda biokütle elektrik üretim santralinin imar izni iptal edildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Beypazarı ilçesinde yapılması planlanan biokütle elektrik üretim santralinin imar izninin iptal edildiği bildirildi.

CHP İlçe Başkanı Hasan Kostak, yaptığı açıklamada, eski beldelerden Karaşar Mahallesine yapılmak istenen santralin imar izninin iptali için mahalle halkıyla birlikte çaba gösterdiklerini belirtti.

Kostak, "Karaşar'da 133 ada 1 nolu parsel üzerine yapılması planlanan biokütle elektrik üretim santralinin kurulmaması yönünde haklı gerekçeleri ortaya koyduk. Ardından konu, CHP Milletvekili Nihat Yeşil tarafından TBMM'ye taşındı. CHP'nin sıkı takibi ve Karaşarlıların duyarlı davranışı ile imar izni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca iptal edildi." ifadelerini kullandı.

Karaşar Mahallesi muhtarı Paşa Mehmet Gürlek de yanlıştan dönülmesinin kendisini ve mahalle halkını sevindirdiğini kaydetti.