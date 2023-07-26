Beypazarı'nda Biçerdöver Yangını: Ekili Alan Zarar Gördü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde buğday hasadı sırasında biçerdöverden çıktığı iddia edilen yangında, ekili arazi zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.