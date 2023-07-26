Beypazarı'nda Biçerdöver Yangını: Ekili Alan Zarar Gördü
Güncel Haberler
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde buğday hasadı sırasında biçerdöverden çıktığı iddia edilen yangında, ekili arazi zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde buğday hasadı sırasında biçerdöverden çıktığı iddia edilen yangında, ekili arazi zarar gördü.
Kırbaşı Mahallesi Karataş mevkisinde bulunan buğday tarlasındaki yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Bazı çiftçiler, yangının yayılmasını önlemek için traktörleriyle toprağı sürdü.
Biçerdöverden çıktığı iddia edilen yangında, ekili alan zarar gördü. Yangında, biçerdöver de kullanılamaz hale geldi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel