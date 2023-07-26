Beypazarı'nda Biçerdöver Yangını: 20 Dönüm Ekili Arazi Zarar Gördü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde biçerdöverde yangın çıktı. Yangında 20 dönümlük ekili arazi zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi'nde buğday hasadı yapan biçerdöverden çıktığı iddia edilen tarla yangınında ekili 20 dönümlük arazi zarar gördü. Yangını gören çiftçiler buğday tarlasında meydana gelen yangının büyümemesi için traktörle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Meydana gelen olayda biçerdöver kısmen yanarken 20 dönümlük ekili arazi zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA