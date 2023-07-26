Beypazarı'nda biçerdöver yangını: 15 dönüm arazi zarar gördü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, biçerdöverde çıkan yangın hububat ekili araziye yayılarak 15 dönüm alanda zarara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, biçerdöverde çıkan ve hububat ekili araziye yayılan yangın 15 dönüm alanda zarara yol açtı.

İlçeye bağlı kırsal Kırbaşı Mahallesi Kayadoruğu mevkisinde biçim yapan biçerdöver, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, biçerdöverin yanarak kullanılamaz hale geldiği bölgedeki alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Söz konusu yangının, 3 kişiye ait toplam 15 dönüm ekili alanda zarara yol açtığı öğrenildi.