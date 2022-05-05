Beypazarı'nda, bayramda yoğunluk yaşandı

Ankara'nın turistik ilçesi Beypazarı'nda Ramazan Bayramı'nda ilçeye gelenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz, ilçedeki tesislerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını kaydetti.

Kültür Müdürlüğü olarak, kendilerinden rehberlik hizmeti isteyenlerde rehberlik hizmeti sunduklarını anlatan Poyraz, şöyle dedi:

"Beypazarı, gerçekten bu bayramda doldu taştı. Demirciler Sokak'ta, Alaettin Sokak'ta yürümek bile imkansızdı. Bu anlamda işletmelerde oldukça doluluk oranı yaşandı. Konaklamada otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yaşadı."