Beypazarı'nda, bayramda yoğunluk yaşandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda, bayramda yoğunluk yaşandı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Beypazarı'nda, bayramda yoğunluk yaşandı

Ankara'nın turistik ilçesi Beypazarı'nda Ramazan Bayramı'nda ilçeye gelenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Ankara'nın turistik ilçesi Beypazarı'nda Ramazan Bayramı'nda ilçeye gelenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz, ilçedeki tesislerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını kaydetti.

Kültür Müdürlüğü olarak, kendilerinden rehberlik hizmeti isteyenlerde rehberlik hizmeti sunduklarını anlatan Poyraz, şöyle dedi:

"Beypazarı, gerçekten bu bayramda doldu taştı. Demirciler Sokak'ta, Alaettin Sokak'ta yürümek bile imkansızdı. Bu anlamda işletmelerde oldukça doluluk oranı yaşandı. Konaklamada otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yaşadı."

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Ramazan Bayramı, Beypazarı, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title