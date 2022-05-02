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Beypazarı'nda bayram namazı kılındı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda bayram namazı kılındı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bayram namazı kılındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bayram namazı kılındı.

İlçede bayram namazını Fatih Camisi'nde kılmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelmeye başladı.

Caminin içi bayram namazı vaktinden önce dolarken, bazı vatandaşlar caminin dışında namaz kıldı.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler de camide vatandaşlarla bayramlaştı.

Vatandaşlardan İsmail Kaya, huzurla Ramazan Bayramı namazını kıldıklarını söyledi.

Kaya, "Pandemi gölgesinde iki yıldır hep çekinerek namazımızı kılıyorduk. Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum, Allah tekrarına erdirsin." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Hisarcık, Ankara, Bayram, Güncel, Haberler

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