Beypazarı'nda bahçeye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir sitenin bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir sitenin bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Recep Uğur Onay'ın kullandığı 06 CGE 040 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi'nde 3,5 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine devrildi. Kazada yaralanan sürücü Onay ile otomobildeki 3 kişi, hastaneye kaldırıldı. AA / Yaşar Tonbak - Güncel Güncel Haberler

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