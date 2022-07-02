Beypazarı'nda bahçeye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir sitenin bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir sitenin bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Recep Uğur Onay'ın kullandığı 06 CGE 040 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi'nde 3,5 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Onay ile otomobildeki 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel