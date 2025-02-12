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Beypazarı'nda Baharın Müjdesi Kardelenler Açtı

Beypazarı'nda Baharın Müjdesi Kardelenler Açtı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde, sıcak havanın etkisiyle karlar eridi ve kardelenler çiçek açtı. Muhtar Paşa Mehmet Gürlek, kardelenlerin doğanın güzelliğinin ve saflığının bir sembolü olduğunu belirtti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde "baharın müjdecisi" kardelenler, çiçek açtı.

İlçenin Çukurören Yaylası ve çevresinde sıcak havanın etkisiyle karların erimesi sonucu kardelenler, gün yüzüne çıktı.

Karaşar Mahalle Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, yaptığı açıklamada, kardelenlerin yaylaların güzelliği ve berraklığının saflığın bir göstergesi olduğunu belirterek, karları delerek çıkan kardelenlerin güzelliğine doyulmadığını söyledi.

Çukurören Yaylası'ndaki kardelenlerin, sıcak havanın etkine aldandığını anlatan Gürlek, "Bu sene karların erken erimesi karşısında arazide yine kar suyunun hakim olduğu alanlarda yetiştiği görüldü." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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