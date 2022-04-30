Beypazarı'nda bağ evi ile bir araç yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda bağ evi ile bir araç yandı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Beypazarı'nda bağ evi ile bir araç yandı

Beypazarı ilçesinde iki ayrı yangında bir bağ evi ile bir araç kullanılamaz hale geldi.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde iki ayrı yangında bir bağ evi ile bir araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilağaç Mahallesi'nde Recep Cengiz'e ait bağ evinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonucu bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent bölgesinde ise İlyas Bayındır'a ait park halindeki otomobilde yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın nedeniyle araç büyük zarar gördü.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Tragger, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title