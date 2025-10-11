Beypazarı'nda Bağ Bozumu ve Pekmez Yapımına Başlandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bağ bozumu ve pekmez yapımına başlandı.

İlçeye bağlı Başören Mahallesi'nde üreticiler bağlardan topladıkları üzümleri kışlık pekmeze dönüştürüyor.

Başören Mahallesi Muhtarı Yakup Ülker, mahallede pekmez yapımıyla ilgili güzel bir telaşın olduğunu belirtti.

Mahalle sakinlerinden Nuray Öztürk de yapacakları pekmezlerin satışıyla gelir elde ettiklerini söyledi.