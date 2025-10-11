Beypazarı'nda Bağ Bozumu ve Pekmez Yapımına Başlandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, üreticiler bağ bozumu yaparak topladıkları üzümleri kışlık pekmeze dönüştürüyor. Başören Mahallesi'nde pekmez yapımına dair olumlu bir heyecan var.
İlçeye bağlı Başören Mahallesi'nde üreticiler bağlardan topladıkları üzümleri kışlık pekmeze dönüştürüyor.
Başören Mahallesi Muhtarı Yakup Ülker, mahallede pekmez yapımıyla ilgili güzel bir telaşın olduğunu belirtti.
Mahalle sakinlerinden Nuray Öztürk de yapacakları pekmezlerin satışıyla gelir elde ettiklerini söyledi.
