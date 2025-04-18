Beypazarı'nda Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı
Ankara Valisi Vasip Şahin'in katılımıyla Beypazarı'nda asayiş ve güvenlik konularının görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Vali Şahin, Belediye Başkanı Özer Kasap ile görüştü.
Beypazarı ilçesinde, Ankara Valisi Vasip Şahin'in katılımıyla asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki asayiş ve güvenlik konuları görüşüldü.
Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından Vali Şahin, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ı ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. ??????????????
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel