Beypazarı'nda Aranan Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı
Beypazarı ilçesinde, jandarma ekipleri bir aracın dur ihtarına uymaması sonucu yaşanan kovalamacada çeşitli suçlardan aranan Y.S. yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Beypazarı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ankara- Beypazarı D140 kara yolundan Beypazarı istikametine gelen bir araç jandarmanın "dur" ihtarına uymadı.
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yakalanan Y.S'nin sorgusunda çok sayıdan suçtan arandığı öğrenildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tututlandı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel