Beypazarı'nda araç hırsızları yakalandı
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde araç çalan 2 şüpheli yakalandı.
BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde araç çalan 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan çalındığı bildirilen araçla Beypazarı ilçesine gelen M.T. ve E.A, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Şüphelileri takibe alan polis, 06 M 5139 plakalı aracı yukarı sanayi bölgesinde terk edilmiş vaziyette buldu.
Polis, M.T. ve E.A'yı Kapıağzı mevkisinde yakaladı.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel