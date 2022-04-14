Beypazarı'nda araç hırsızları yakalandı - Haberler

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Beypazarı'nda araç hırsızları yakalandı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda araç hırsızları yakalandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde araç çalan 2 şüpheli yakalandı.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde araç çalan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan çalındığı bildirilen araçla Beypazarı ilçesine gelen M.T. ve E.A, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Şüphelileri takibe alan polis, 06 M 5139 plakalı aracı yukarı sanayi bölgesinde terk edilmiş vaziyette buldu.

Polis, M.T. ve E.A'yı Kapıağzı mevkisinde yakaladı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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