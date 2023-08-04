Beypazarı'nda alacak verecek kavgası: Silah çekildi
Güncel Haberler
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silah çekildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesi Gazipaşa v Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda iki kişi arasında alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenilen kavgada silah çekildi.
Buluşma yerine tüfekle gelen C.İ. beş el ateş ederek alacaklı olduğu S.Ç'yi yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.Ç Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan C.İ.'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel