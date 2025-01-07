Beypazarı'nda Akıl ve Zeka Oyunları Toplantısı Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde akıl ve zeka oyunları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, akıl ve zeka turnuvaları hakkında planlama yöntemleri konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Akıl ve Zeka Oyunları Ankara İl Koordinatörü Esra Aslıhan Cinbiş, turnuvalara daha fazla katılım sağlanması amacıyla öğretmenlere "Eğitici Sertifika Programları" eğitimleri verileceğini, böylece daha çok öğrenciye ulaşılmasının sağlanacağını belirtti.

Toplantının sonunda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Yüzgeç, Cinbiş'e katılımları ve bilgilendirmeleri dolayısıyla teşekkür etti.