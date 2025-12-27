Ankara'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde yaklaşık 10 metreden yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Mahir Çanak (27) ve eşi Zeynep Çanak (25) ile 3 aylık oğulları Oğuzhan Çanak'ın cenazeleri toprağa verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahir Çanak, dün akşam ailesi ile memleketi Beypazarı'na giderken, ilçe girişinde kullandığı otomobil yoldan çıkıp yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Kazada, Mahir Çanak ile eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık oğulları Oğuzhan Çanak hayatını kaybetti.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınarak Cemil Ercan Camisi'ne getirildi. Cenazeye, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Çanak çiftinin yakınları, cenazede gözyaşlarına boğuldu. Mahir ve Zeynep Çanak ile bebekleri Oğuzhan'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.