Beypazarı'nda 'Ailemle Okuyorum' Etkinliği Gerçekleşti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Ailemle Okuyorum" etkinliği yapıldı.

Beypazarı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi'nin çocuk bölümünde "Ailemle Okuyorum" etkinliği düzenlendi.

Çok sayıda çocuk, kütüphanede ailesiyle kitap okumanın keyfini çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi sebze fidesi desteği verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçede çiftçilere hibe destekli fide dağıtımının yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının, Ayaş, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerinde örtü altı sebze üretimi yapan 357 çiftçiye yüzde 50 hibeyle 1 milyon 90 bin 950 adet fidenin 24-25 Nisan'da dağıtılacağı kaydedildi.