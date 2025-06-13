Beypazarı'nda Aileler Arasında Kavga: 1 Ölü, 7 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kavganın çıkma sebebi ise çobanlar arasında yaşanan tartışma oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma mahallede güvenlik önlemleri aldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Üreğil Mahallesi'nde iki çoban arasında yaşanan tartışma aile fertlerinin de katıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada B.D. yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca

Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi

Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Gazze'ye yürüyen Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere Mısır'a gelen 40 aktivist alıkonuldu

O ülkeden Gazze'ye yürüyeceklere engel! 40 aktivist alıkonuldu
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi

Sıcak havadan bunaldı, gece yarısı denize atladı
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler

İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.