Beypazarı'nda Aileler Arasında Kavga: 1 Ölü, 7 Yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kavganın çıkma sebebi ise çobanlar arasında yaşanan tartışma oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma mahallede güvenlik önlemleri aldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Üreğil Mahallesi'nde iki çoban arasında yaşanan tartışma aile fertlerinin de katıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada B.D. yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel