Beypazarı'nda Ahilik Haftası Kutlandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi.

Tarihi İncili Camisi'nde cuma namazı öncesinde İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Ahilik Haftası kapsamında ahilik geleneğinden bahsetti.

İnciler, hayatını kaybeden esnafa Allah'tan rahmet, hayata olanlara sağlıklı ömür ve hayırlı kazançlar diledi.

Cuma namazı kılınmasının ardından cemaate yemek ikram edildi.

Programa katılan Belediye Başkanı Özer Kasap, ahilik geleneğinden bahsederek, "Bu toprakların insanları olarak kültürümüzü her zaman yaşatmak ve gelecek kuşaklara miras olarak bırakmak istiyoruz." dedi.