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Beypazarı'nda Ağılda Çıkan Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Beypazarı'nda Ağılda Çıkan Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir ağılda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın, koyunların bulunmadığı bir sırada meydana geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ağılda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Belen Yaylası mevkisinde bir ağılda bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.

Ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Ağıl sahibi Hüseyin Tiftik, koyunların ağılda olmadığı sırada yangının meydana geldiği belirtti.

Tiftik, ekiplere teşekkür ederek, "Hayvanların telef olmaması sevindirici." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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