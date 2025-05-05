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Beypazarı'nda Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

Beypazarı'nda Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor
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Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, ağaçlandırma sahalarında bakım ve fidan dikim çalışmalarına devam ederek, toplamda 864 hektar alanda gençlik bakımı ve 468 hektar alanda sıklık bakımı gerçekleştirdi.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, ağaçlandırma sahalarında bakım ve fidan dikim çalışmalarına devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ortalarından itibaren 864 hektar alanda gençlik bakımı, 468 hektar alanda sıklık bakımı, 421 hektar alanda rehabilitasyon çalışması yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 100 hektar alanda fidan dikimi tamamlandı.

Fidan dikim ve bakım çalışmalarının 260 hektar sahada sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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