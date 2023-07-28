Beypazarı'nda 815 Bin Adet Boş Makaron ve 535 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yapılan operasyonda bir araçta 815 bin adet boş makaron ve 535 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir araçta 815 bin adet boş makaron ve 535 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı ilçesinde istihbari çalışmalar neticesinde bir operasyon düzenledi. Akşam saat 19.30 sıralarında düzenlenen operasyonda bir araçta 815 bin adet boş makaron ve 535 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA