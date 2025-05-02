1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
'Peri masalı'nın hayalet şatoları! 13 sanığın 885 yıla kadar hapsi isteniyor

'Peri masalı'nın hayalet şatoları! İşte 13 sanık için istenen ceza

Beypazarı'nda 8 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Beypazarı'nda 8 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. adlı firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sürdürülen kontrollerde tespit edilen cezaevi firarisi B.E. gözaltına alındı.

Hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.