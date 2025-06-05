Beypazarı'nda 533 Aileye Nakdi Bayram Yardımı

Beypazarı'nda 533 Aileye Nakdi Bayram Yardımı
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Beypazarı Kaymakamlığı, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 533 aileye toplamda 1.500 lira nakdi yardım yaptı.

Beypazarı'nda, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 533 aileye nakdi bayram yardımı yapıldı.

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede ikamet eden ailelerin bayram ihtiyaçlarına katkı sağlamak için destekleme yapıldı.

Bu kapsamda aile başı bin 500 lira olmak üzere nakdi yardım vatandaşların banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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