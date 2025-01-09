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Beypazarı'nda 32 Kişilik Umre Kafilesi Uğurlandı

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Beypazarı ilçesinde, umreye gidecek 32 kişi için düzenlenen uğurlama töreninde dualar okundu ve İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, yolculuğun anlamına vurgu yaptı.

Beypazarı ilçesinde, umreye gidecek 32 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

Merkez Fatih Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, bu anlamlı yolculuğun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ziyareti yapmak isteyenlerin sayısında her geçen gün artış olduğunu belirten İnciler, ilk olarak 63, ardından da 62 kişiyi uğurladıklarını, bugün de 32 kişi umreye yolcu ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından 32 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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