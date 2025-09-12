Haberler

Beypazarı'nda 3 Şüpheliyi Ruhsatsız Tabancalarla Gözaltına Aldı

Beypazarı'nda 3 Şüpheliyi Ruhsatsız Tabancalarla Gözaltına Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, araçlarında 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, D140 yolu üzerinde durdurdukları araçta arama yaptı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, araçlarında 2 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı takip sonucu bir aracı, D140 kontra kesim yolu üzerinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'den 90'a füze

Neler yapıyorsun öyle Arda!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.