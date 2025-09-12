Beypazarı'nda 3 Şüpheliyi Ruhsatsız Tabancalarla Gözaltına Aldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, araçlarında 2 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı takip sonucu bir aracı, D140 kontra kesim yolu üzerinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.