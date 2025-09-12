Beypazarı'nda 3 Şüpheliyi Ruhsatsız Tabancalarla Gözaltına Aldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, araçlarında 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, D140 yolu üzerinde durdurdukları araçta arama yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı takip sonucu bir aracı, D140 kontra kesim yolu üzerinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel