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Beypazarı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Beypazarı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli çocuklar gösteriler gerçekleştirdi. Kaymakam ve belediye başkanı, engellilere destek vermenin önemine vurgu yaptı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Belediyenin Mustafa C Ankara Kongre Merkezi'nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitim Uygulama Okulunca düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, siyasi partilerin ilçe başkanları, okul müdürleri engelli aileleri ve engelli çocuklar katıldı.

Beypazarı Kaymakamı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, engellilere sağlanacak imkan ve destekle onların hayatlarının kolaylaşacağını söyledi.

Yılmaz, "Onlarında bize vereceği çok şey var. Bu bilinç ve farkındalığı toplum içerisinde yayarsak, bu anlamda bu anlatma istediği bakış açısı ne kadar doğru bir şekilde toplumda yayılmış olacağını göreceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Kasap da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün yalnızca farkındalık oluşturma için değil, aynı zamanda kalpleri birbirine açmak, engelleri birlikte aşmak ve eşit bir hayatı hep birlikte inşa etmek için bir fırsat olduğunu anlattı.

ETİ Soda A.Ş. Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Levent Yüksel'in de konuşma yaptığı etkinlikte engelli çocuklar çeşitli gösterilerde bulundu, şiirler okudu, koro eşliğinde seslendirmelerde bulundu ve halk oyunu gösterisi yaptı.

Daha sonra engellilerin hazırladığı el sanatı sergisi ziyaret edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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