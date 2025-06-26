Beypazarı'nda 250 Keklik Doğaya Salındı

Beypazarı'nda 250 Keklik Doğaya Salındı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, doğa koruma etkinliği kapsamında 250 keklik doğaya bırakıldı. Etkinlikte yerel yetkililer de hazır bulundu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğaya 250 keklik bırakıldı.

Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince, Kayabükü ve Köşebükü mevkilerinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte doğaya 250 keklik salındı.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan, Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Yasin Ayalp da katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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