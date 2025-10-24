Beypazarı'nda 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan T.Ç. isimli firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlünün işlemleri devam ediyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü T.Ç'yi yakaladı.
Hükümlünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel