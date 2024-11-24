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Beypazarı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Beypazarı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törenler, ilçe milli eğitim müdürü ve öğretmenlerin çelenk koymasıyla başladı ve çeşitli gösterilerle devam etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İlk tören 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu'nun öğretmenlerle birlikte çelenk koymasıyla başladı.

Daha sonra bir öğretmenin adının yaşatıldığı belediyenin Mustafa C Ankara Kongre Merkezi'ndeki törene Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanvekili Sezai Tolunay, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Burada, Milli Eğitim Bakanı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı okundu.

Mesleğe yeni başlayan 14 öğretmen sahnede meslek yemi etti.

Ardından kutlama etkinliği, çeşitli gösterilerle sürdü.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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