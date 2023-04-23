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Beypazarı'nda 23 Nisan töreni, sağanak nedeniyle ertelendi

Beypazarı'nda 23 Nisan töreni, sağanak nedeniyle ertelendi

Güncel Haberler

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planlanan kutlama programı sağanak yağış nedeniyle ileri bir tarihe bırakıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planlanan kutlama programı sağanak yağış nedeniyle ileri bir tarihe bırakıldı.

İlçede, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet İlkokulu'nda yapılması planlanan kutlama programı ise sağanak yağış nedeniyle iptal edildi. Kutlamanın, ileri bir tarihte gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı 23 Nisan Çocuk Güncel Haberler

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