Beypazarı'nda 23 Nisan Coşkusu
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kutlandı. Gazipaşa, Cumhuriyet ve Atatürk ilkokullarında düzenlenen şenliklerde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çeşitli gösterilerle kutlama yapıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bazı okullarda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kutlamalar yapıldı.
Gazipaşa, Cumhuriyet ve Atatürk ilkokullarında 23 Nisan şenlikleri düzenlendi.
Şenliklerde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda çeşitli gösteriler sunuldu.
Etkinliklere Kaymakam Vedat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel