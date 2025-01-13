Beypazarı'nda 2025'in İlk Kan Bağışı Kampanyası Başladı
Türk Kızılayı tarafından Beypazarı ilçesinde 2025 yılının ilk kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya, 4 gün süresince Atatürk Parkı yanındaki alanda mobil araç ile gerçekleştirilecek.
Başkentin Beypazarı ilçesinde Türk Kızılayı tarafından, 2025 yılının ilk kan bağışı kampanyasının düzenlendiği bildirildi.
Türk Kızılayı Beypazarı Temsilcisi Serkan Acıerik, yılın ilk kan bağışı kampanyasının genel merkez ile koordine edilerek düzenlendiğini söyledi.
Atatürk Parkı yanındaki alanda mobil araçla kan bağışlarının alındığını belirten Acıerik, "Lampanyamız 4 gün sürecek. Bu sürelerde Beypazarı halkını, başlatılan kan bağışı kampanyasına kan vererek destek vermeye davet ediyorum." dedi.???????