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Beypazarı'nda '2025 Gençliğe Değer Kampı' Düzenlendi

Beypazarı'nda '2025 Gençliğe Değer Kampı' Düzenlendi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gerçekleştirilen '2025 Gençliğe Değer Kampı'na 32 kız öğrenci katıldı. İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, kamp süresince sosyal ve kültürel etkinlikler ile temel dini eğitimlerin verildiğini belirtti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Müftülük tarafından yarıyıl tatili döneminde "2025 Gençliğe Değer Kampı" gerçekleştirildi.

Beypazarı Bölge Yatılı Hafızlık Kuran Kursunda gerçekleştirilen kampa, 32 kız öğrenci katıldı.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, kampta öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendiğini, temel dini eğitimler verildiğini kaydetti.

Gençleri önemsediklerini belirten İnciler, "Ara dönem tatili çok verimli geçti. Çocuklar hiç sıkılmadılar. Bazen halı sahada top oyandılar, bazen de el becerilerini harekete geçirerek bir şeyler üretmeye çalıştılar. Ayrıca temel dini eğitimlerin yanı sıra Kur'an okuyanlar, Kur'an okumayı yeni öğrenenler oldu." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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