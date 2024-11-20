Beypazarı'nda 20 Kasım Çocuk Hakları Günü Semineri Düzenlendi

Beypazarı'nda 20 Kasım Çocuk Hakları Günü kapsamında ailelere konuyla ilgili seminer verildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Aile Yaşam Merkezi Salonu'nda düzenlenen seminerde sosyal çalışmacı Merve Günbattı ve Psikolog Pelin Can, çocukların hakları ve mahremiyet olgusu üzerine bilgiler verdi.

Seminere Merkez Müdürü Nejat Uzunoğlu da katıldı.