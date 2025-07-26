Beypazarı'nda 2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali Başlıyor

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali, 29 Temmuz'da coşku dolu gösterilerle başlayacak. Festival, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Beypazarı'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini sergileyecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Beypazarı, tarihi dokusu, geleneksel el sanatları ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bölgede düzenlenen etkinlikler ve sezon boyunca yapılan tanıtımlar, ziyaretçi sayısını arttırıyor. Bu hareketlilik, Beypazarı'nın kültürel zenginliklerini ve doğal güzelliklerini görmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçenin zengin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle ilgi çekmeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

İlçede 29 Temmuz'da 2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali'nin gerçekleştirileceğini dile getiren Kasap, şöyle konuştu:

"Beypazarı, çevre ilçelerimizle birlikte coşku dolu gösterilerle unutulmaz festivale ev sahipliği yapacak. Farklı ülkelerden gelen halk dansları ekipleriyle, ritmi hiç düşmeyen festivalimize tüm hemşerilerimiz davetlidir. Festival 29 Temmuz'da belediye önündeki kortej yürüyüşüyle başlayacak."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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