Beypazarı'nda 2. Kitap ve Kültür Günleri'nde söyleşi düzenlendi - Haberler

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Beypazarı'nda 2. Kitap ve Kültür Günleri'nde söyleşi düzenlendi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda 2. Kitap ve Kültür Günleri'nde söyleşi düzenlendi

Beypazarı ilçesinde düzenlenen 2. Kitap ve Kültür Günleri'nde şair ve yazarlarla söyleşi programı gerçekleştirildi.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde düzenlenen 2. Kitap ve Kültür Günleri'nde şair ve yazarlarla söyleşi programı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki etkinlikte, seğmen gösterisi ve enstrümantal sanat müziği dinletisinin ardından yazar ve şairlerle söyleşiye geçildi.

Söyleşide oturumu Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz yönetti.

Programda şair ve yazarlar, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Öğrenciler de yazar ve şairlere çeşitli konularda sorular yöneltti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Kaymakamlık, Beypazarı, Kitap, Güncel, Haberler

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