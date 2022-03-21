Beypazarı'nda 2. Kitap ve Kültür Günleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda 2. Kitap ve Kültür Günleri

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Beypazarı'nda 2. Kitap ve Kültür Günleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2. Kitap ve Kültür Günleri başladı.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2. Kitap ve Kültür Günleri başladı.

Tarihi Suluhan Kervansarayı'ndaki açılışa, Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Aydın Gömen ile davetliler ve bazı yazarlar katıldı.

Kaymakam Oktay Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Beypazarı'nda ikincisi düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri çok yeni. Umarım bu etkinlik uzun yıllar sürdürülür. Malumunuz, çağımız internet çağı. İnternetin birçok şeyi kolaylaştırdığını görürken, birçok şeye de zarar verdiğini biliyoruz. Bu nedenle bu kitap fuarının önemli olduğunu söylüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, stantlar gezildi.

Kitap ve Kültür Günleri, 27 Mart'a kadar söyleşiler, film gösterimi, müzik dinletileri, masal anlatma gibi çeşitli etkinliklerle sürecek.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Oktay Erdoğan, Beypazarı, Ankara, Kitap, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title