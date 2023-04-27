Beypazarı'nda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ön değerlendirme toplantısı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ön değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ön değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nuray Karaçay Kaplan başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özgür Bediz, Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz, Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Osman Bursa katıldı.
Toplantıda, kutlama programının hangi alanda yapılacağı, öğrencilerin alana getirilmesi ve alınacak önlemler görüşüldü.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel