Beypazarı'nda 180 depremzede öğrenci eğitim görüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde deprem bölgesinden gelen 180 öğrencinin eğitim gördüğü bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, aynı binada eğitim öğretim faaliyetini sürdüren Şehit Samet Üstüner Ortaokulu ve Şehit Serkan Çağlayan İlkokulu ile Tolunay Özaka Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Uslu, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen depremzede öğrenci sayısının 180'e ulaştığını bildirdi.

Bu öğrencilerin çeşitli okullara yerleştirildiğini aktaran Uslu, "Depremzede öğrencileri bağrımıza bastık. Çok şükür sıkıntımız yok. Deprem bölgesinden gelen ailelerin çocuklarını vakit kaybetmeden okuluna yerleştiriyoruz, eğitimden mahrum bırakmıyoruz." dedi.

Uslu, öğrencilerin yetişmesinde öğretmenlere, ailelere ve idarecilere çok büyük iş düştüğünü belirterek, onlara eğitim öğretimin en iyisini vererek geleceğin bilim adamını, avukatını, mühendisini, kaymakamını ve valisini yetiştireceklerini kaydetti.