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Beypazarı'nda 150 Yatak Kapasiteli Uygulama Oteli İnşaatı Başladı

Beypazarı'nda 150 Yatak Kapasiteli Uygulama Oteli İnşaatı Başladı
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Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eski Beypazarı Lisesi arsasına 150 yatak kapasiteli bir uygulama oteli inşa edileceğini duyurdu. Zemin etüt ve sondaj çalışmaları sürüyor.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eski Beypazarı Lisesi arsası üzerine 150 yatak kapasiteli uygulama otelini yapılacağını bildirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlayarak yıkımı yapılan Beypazarı Anadolu Lisesinin arsası üzerine 150 yatak kapasiteli uygulama oteli çalışmaları kapsamında, zemin etüt çalışmalarının başlatıldığını ve sondaj çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, 150 yatak kapasiteli uygulama otelinin Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitimi için önemli bir aşama olacağını vurgulayarak, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, öğrencilerimizin en güzel eğitimi almalar yönünde çalışmalarda bulunuyoruz. Bu otelimiz de öğrencilerimiz için çok önemli. Uygulama otelimiz şimdiden okulumuza, eğitim camiamıza, ilçemize hayırlı olsun. Görüldüğü gibi, zemin etüt çalışmaları sürüyor." dedi.

Uygulama otelinin zemin artı üç kat olarak inşa edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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